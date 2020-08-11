Между военным комиссариатом СО и регштабом «Юнармии» подписано соглашение о сотрудничестве

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Под совместным сотрудничеством подразумевается – организация мероприятий, направленных на развитие и совершенствование военно-патриотической, духовно-нравственной и культурно-массовой работы.Деятельность самарских юнармейцев высоко оценена в Министерстве обороны РФ. Для справки: 26 декабря 2019 года в Центральном Академическом театре Российский Армии заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Картаполов Андрей Валерьевич вручил кубок за Первое место начальнику штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области Родионову Алексею Борисовичу.Сегодня юнармейскому движению более четырех лет, но подобное соглашение о совместном сотрудничестве подписано впервые.На снимке: военный комиссар Самарской области полковник Вдовин А.Ф.; начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Родионов А.Б., передает пресс-служба облправительства.