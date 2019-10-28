Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев

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Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым."Характеризуется со всех сторон положительно – и молодой человек, и сама семья. Его (срочника) брат служит в полиции помощником участкового. Еще один его брат живет в Севастополе, там семья у него в Севастополе, прописан здесь, в Вагае. Отец – пенсионер, в 2005 году стал пенсионером МВД, потом в МЧС работал, сейчас он не работает", - рассказал представитель поселковой администрации.Он добавил, что отец воспитывал троих сыновей один. В 2001 году мать от них ушла, вместе с ними не проживала, а в 2013 году она умерла. С семьей она не общалась. Рамиль Шамсутдинов – самый младший сын в семье, 1999 года рождения.По словам собеседника агентства, семья не была замечена в правонарушениях, спиртное в доме не употребляли. "Даже ругательных слов не произносили. Дома – идеальная чистота", - отметил представитель поселковой администрации.