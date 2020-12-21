Менее половины россиян считают свои жилищные условия хорошими

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Подавляющее большинство россиян имеют собственное жилье и в той или иной степени удовлетворены своими жилищными условиями, свидетельствуют результаты исследования* качества жизни россиян, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». В съемном жилье живет каждый пятый гражданин. Одним из способов получения стартовой суммы на покупку жилья может стать накопительное страхование жизни.

О наличии жилья в собственности рассказали 80,5% респондентов. В частности, почти половина опрошенных (48,4%) купили его сами, четверти (23,8%) оно досталось в наследство, у 8,3% опрошенных оно находится в ипотеке. Оставшиеся 19,5% респондентов указали, что не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату.

Относительное большинство россиян оценивают свои жилищные условия как средние (44,6%), свыше трети (38,8%) — как хорошие, 8% — как очень хорошие, 5,7% — как плохие и 2,9% — как очень плохие.



Среди жителей регионов наибольшее удовлетворение своими жилищными условиями чаще других выражали жители Москвы (57,3% москвичей оценили их как хорошие и очень хорошие, 34,1% — как средние), Северо-Западного федерального округа (55,4% оценили их как хорошие и очень хорошие, 40% — как средние) и Центрального федерального округа (49,1% оценили их как хорошие и очень хорошие, 44,3% — как средние). Неудовлетворение жилищными условиями чаще других выражали жители Санкт-Петербурга (12%), Сибирского (10,6%), Уральского (10,4%) и Южного (10,4%) федеральных округов.