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Менее половины россиян считают свои жилищные условия хорошими

21 декабря 2020 11:14
129
Менее половины россиян считают свои жилищные условия хорошими

Подавляющее большинство россиян имеют собственное жилье и в той или иной степени удовлетворены своими жилищными условиями, свидетельствуют результаты исследования* качества жизни россиян, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». В съемном жилье живет каждый пятый гражданин. Одним из способов получения стартовой суммы на покупку жилья может стать накопительное страхование жизни.

О наличии жилья в собственности рассказали 80,5% респондентов. В частности, почти половина опрошенных (48,4%) купили его сами, четверти (23,8%) оно досталось в наследство, у 8,3% опрошенных оно находится в ипотеке. Оставшиеся 19,5% респондентов указали, что не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату.

Относительное большинство россиян оценивают свои жилищные условия как средние (44,6%), свыше трети (38,8%) — как хорошие, 8% — как очень хорошие, 5,7% — как плохие и 2,9% — как очень плохие.

Среди жителей регионов наибольшее удовлетворение своими жилищными условиями чаще других выражали жители Москвы (57,3% москвичей оценили их как хорошие и очень хорошие, 34,1% — как средние), Северо-Западного федерального округа (55,4% оценили их как хорошие и очень хорошие, 40% — как средние) и Центрального федерального округа (49,1% оценили их как хорошие и очень хорошие, 44,3% — как средние). Неудовлетворение жилищными условиями чаще других выражали жители Санкт-Петербурга (12%), Сибирского (10,6%), Уральского (10,4%) и Южного (10,4%) федеральных округов.

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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Новости Тольятти
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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