Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
2 ноября 2019 22:39
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"Эдуардо Крус много лет занимается этой работой - выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды и разыскивает владельцев или родственников в случае, если владелец ушел из жизни", - рассказал РИА Новости Виктор Коронелли.
По словам российского посла, в тех случаях, когда найти погибших родственников не удаётся, Крус передаёт награды в посольство, откуда они, согласно законам, направляются в администрацию президента.
"Самое сложное - не выкупить награды, а найти родных. Вместе с Эдуардо в организации "Вечный огонь" работают абсолютно безвозмездно несколько десятков человек здесь в Мексике, и это огромный труд, достойный уважения. В качестве признания заслуг сегодня мы наградили его медалью министерства обороны - это то немногое, чем мы можем отблагодарить и ознаменовать эту работу", - добавил Коронелли.
По словам мексиканского энтузиаста, в работе им помогают две российские организации - историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ, а также общественная организация "Вымпел".
"Российские дружественные организации помогают нам в поиске людей или документов, необходимых для поиска. При помощи посольства мы уже вернули в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи. Кроме того, две награды мы вернули жителям ДНР в разгар конфликта", - рассказал Эдуардо Крус.
После награждения Крус передал залу военной памяти РГГУ сорок наград времён Великой отечественной войны и военных реликвий, включая ордена Славы и Красной звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих.
Как рассказала РИА Новости директор мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова Галина Ершова, Эдуардо уже получал российские награды - заочно он был награждён премией Милосердие.
"Сейчас в здании РГГУ на Никольской улице создаётся мультимедийный центр, посвященный русской гуманитарной мысли, где один из залов станет залом памяти. Там будут размещаться медали и ордена, которые не нашли владельцев и родных", - добавила Ершова.
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Комментарии
Социум
2 ноября 2019 22:39
Он в течение 15 лет вместе с командой единомышленников ищет и покупает ордена и медали времён ВОВ, чтобы вернуть их владельцам или родственникам. Социум
86
2 ноября 2019 22:07
31 октября -1 ноября в Саратове прошел общероссийский финал премии Туристический сувенир-2019. Социум
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2 ноября 2019 19:03
Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Социум
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Здравоохранение
2 ноября 2019 15:47
Специалисты считают, что мода на короткие брюки подходит европейским странам, но не России, в которой совсем другой климат. Здравоохранение
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2 ноября 2019 15:35
"Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего." Здравоохранение
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30 октября 2019 12:40
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