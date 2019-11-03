Я нашел ошибку
Главные новости: 
Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ.
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Молодежный состав
"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м (Казань) – 3:2
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
Путин поздравил Градского с юбилеем
Сами спортсменки, как и весь зрительный зал, посмеялись над курьёзным случаем и быстро вышли из положения.
Золотую медаль Косторной на Гран-при Франции отдали американке. Видео
В Самарской области посчитают бобров и норок
В Самарской области посчитают бобров и норок
Сергиевские полицейские задержали автомобилиста, лишенного водительского удостоверения
Сергиевские полицейские задержали автомобилиста, лишенного водительского удостоверения
В Самаре все же снесли рынок на пересечении Авроры — Аэродромной
В Самаре все же снесли рынок на пересечении Авроры — Аэродромной
сегодня  Воскресенье, 3 ноября, 18:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Общество /  Социум  

Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

3 ноября 2019 17:11
94
Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ.
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РБК со ссылко на ТАСС.

По его словам, безлимитный доступ к Сети россиянам обходится в девять раз дешевле, чем японцам, и в 14 раз — чем американцам. В Южной Корее за безлимитный трафик придется заплатить в 17 раз больше, добавил он.

Глава кабинета министров также добавил, что в России высокое качество образования по направлениям математики, физики и ИТ. За отечественных специалистов, по словам премьера, «бьются такие ИТ-гиганты, как Google, Apple и Huawei».

Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ. По его словам, сейчас страны зависят от оборудования и программного обеспечения, большую часть которого производит несколько доминирующих на рынке корпораций.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 ноября 2019  17:11
Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ.
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ.  Социум
92
3 ноября 2019  15:00
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
"Теперь, если выступлю, то только в 80."  Социум
119
3 ноября 2019  11:50
Филипп Киркоров исполнил мечту самарских студентов
Филипп Киркоров исполнил мечту самарских студентов
Они попросили поддержать их творческий дебют. Социум
171
Весь список

Здравоохранение
2 ноября 2019  15:47
Специалисты считают, что мода на короткие брюки подходит европейским странам, но не России, в которой совсем другой климат.
Врачи рассказали, чем опасна мода на голые щиколотки зимой
Специалисты считают, что мода на короткие брюки подходит европейским странам, но не России, в которой совсем другой климат.  Здравоохранение
383
2 ноября 2019  15:35
"Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего."
Московские врачи сохранили глаз младенцу из Хакасии, который повредила ему мать
"Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего."  Здравоохранение
373
30 октября 2019  12:40
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
253
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14692
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14583
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14570
Весь список
Туризм
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
176
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
290
30 октября 2019  19:47
Звездные отели в Витязево
Звездные отели в Витязево
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?».  Туризм
57
Весь список
Образование
31 октября 2019  13:55
В Отрадном стартовал XX юбилейный слет журналистов Глубинка
В Отрадном стартовал XX юбилейный слет журналистов «Глубинка»
.Кванторианцы предложили участникам XX слета юных журналистов попробовать свои силы в инженерно-техническом творчестве. Образование
386
31 октября 2019  10:05
Учителей Самарской области приглашают провести экоурок о сохранении морских экосистем
Учителей Самарской области приглашают провести экоурок о сохранении морских экосистем
Проект реализуется WWF России в партнерстве с движением ЭКА. Образование
233
30 октября 2019  20:18
"Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы"
Эксперты призвали грамотно определять объемы домашнего задания
"Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы"  Образование
321
Весь список

Культура
3 ноября 2019  14:42
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.  Культура
120
1 ноября 2019  19:18
«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти.
Спектакль Тольяттинского театра кукол «Повесть временных лет» номинирован на «Золотую маску»
«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти.  Культура
343
1 ноября 2019  11:09
В Самарском зоопарке провели Осенний бал-маскарад
В Самарском зоопарке провели «Осенний бал-маскарад»
Продолжением праздничной программы стала фотосессия с ручными животными зоопарка. Культура
194
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15342
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
31
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
82
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
279
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
216
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
312
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
227
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
308
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
459
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
541
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1310
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1950
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1337
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1627
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1805
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1287
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»
"Спорт- норма жизни": в Отрадном около стадиона "Нефтяник" открыта площадка комплекса ГТО
В чемпионате России по боксу среди мужчин в Самаре примут участие 320 спортсменов из 85 регионов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные