Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину
Чёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей.
Чёрный рынок чёрной икры. Откуда на самом деле в России деликатесы
Каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.
Медовый спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России
Женщина смогла дать отпор крепким ребятам, которых было больше.
В Белоруссии появился новый герой протеста — бабуля, которая усмирила омоновца
Инцидент произошел 17 декабря 2019 года. Экс-судья на автомобиле Hyundai ix35 возле нерегулируемого перекрестка проигнорировала дорожный знак "Пешеходный переход".
Глава СК возбудил дело в отношении экс-судьи, сбившей насмерть женщину в Саратове
Певица ушла из жизни в возрасте 54 лет.
Умерла Валентина Легкоступова
И если без TikTok можно прожить в Китае, то без WeChat будет очень тяжело.
95% китайцев откажутся от iPhone, если WeChat удалят из App Store
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью и днем 15 августа в Самарской области ожидается гроза, сильный дождь, возможен град
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.22
-0.39
EUR 86.41
-0.63
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир
В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту
Елена Лапушкина вручила золотые медали самарским выпускникам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Медовый спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России

14 августа 2020 22:26
226
Каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.
Медовый спас в 2020 году в России отмечается 14 августа. Что означает этот праздник, каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.

Медовый спас 2020

Этот праздник - первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в храм плоды трудов своих. Сначала, 14 августа, - мед. Пять дней спустя, 19 августа, -фрукты с огорода. А 29 числа последнего летнего месяца - пшеницу и орехи. Все три памятные даты, приходящиеся на эти дни, в Церкви посвящены Спасителю – Господу Иисусу Христу. Отсюда и названия праздников: Медовый спас, Яблочный спас и Ореховый (или Хлебный) спас.

Сам обычай освящать урожай появился еще задолго до земной жизни Христа. В древности его мистическим образом посвящали Богу. Этот смысл дошел и до наших дней: как отмечают богословы, тем самым верующие благодарят Бога за "плоды земные".

"Все, что подвластно человеку, может быть им освящено; может стать частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас", — говорил всемирно известный русский проповедник митрополит Антоний Сурожский.

История праздника

Если заглянуть в церковный календарь, то там нет такого праздника: Медовый спас. Строго говоря, в этот день православные отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста.

Примерно в IX веке в Константинополе сложился обычай: каждый год 14 августа выносить из царской сокровищницы часть Креста Господня и проходить с ним по улицам византийской столицы. Затем реликвию выставляли для всеобщего поклонения в соборе Святой Софии. Отсюда и второе название праздника - Изнесение честных древ Животворящего Креста.

Долгое время его отмечали только в Константинополе. Однако со временем он утвердился во всех православных церквах. В том числе и Русской.

Но на Руси с XII века в этот день совершалось также Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Считается, что это торжество установил князь Андрей Боголюбский после победы над булгарами в 1164 году.

По сложившейся в Византии традиции 14 августа совершался молебен с освящением воды. Когда праздник окончательно прижился на Руси примерно в XIV веке, то в некоторых регионах на водосвятие стали приносить только что собранный мед, чтоб благословить его. С тех пор пошел обычай святить мед - весьма популярный и в современной России.

Когда отмечается

Медовый Спас ежегодно отмечается в один и тот же день - 14 августа. Именно с этого праздника начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат календаря - Успению Пресвятой Богородицы.

Сам пост довольно строгий: у него такой же устав, как у Великого. Верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения.

Однако суровость говения компенсируется тем, что на август приходится сбор нового урожая. И постящимся можно есть свежие овощи, фрукты и, конечно же, мед.

Традиции, обычаи и приметы на Медовый спас

На Медовый спас в храмах совершаются особые богослужения. На них поются гимны, посвященные смыслу распятия Спасителя. А священники облачаются в фиолетовые одежды, что в течение года случается довольно редко - только в даты, посвященные Кресту Господню.

В этот же день духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма. Такое, помимо Медового спаса, происходит только на Крестопоклонную неделю Великого поста.

С праздником связано немало народных обычаев, описанных в русской литературе. Например, в этот день было принято купать скот. Животным посвящали различные заговоры и обряды - чтоб благополучно пережили грядущую зиму.

Огромное число связанных с водой обрядов, как считают историки, связано с тем, что в дохристианские времена у славян примерно в это же время отмечался языческий праздник Русалии. Он был посвящен умершим предкам.

К этому дню приурочены и характерные народные приметы. Например, считалось, что озимые нужно сажать именно в этот день. И если пойдет дождь, то значит, будет хороший урожай.

Интересные факты

В этот же день, 14 августа, Церковь вспоминает семь мучеников Маккавейских, живших еще в ветхозаветные времена. В народном сознании имя Маккавей со временем стало ассоциироваться с маком, который созревал как раз к этому времени. Отсюда и еще один обычай, распространенный преимущественно в южных регионах России и на Украине, - освящать мак.

Примечательно, что у католиков нет такого праздника как Происхождение честных древ Животворящего Креста (и Медового спаса) Зато они, как и православные, отмечают другой "спас" - Преображение Господне.

Медовый Спас особо популярен на Балканах, где известен под названием Маковей. В Северной Македонии, например, его отмечают шесть дней. А в некоторых районах - двенадцать.

Поздравления

Каких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. В храме можно услышать: "Поздравляю с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня!" А между собой верующие обычно говорят: "С Медовым спасом!" Или чаще просто: "С праздником!"

Однако Медовому Спасу посвящено немало песен и присказок. С развитием интернета и соцсетей стало популярным публиковать их в день праздника в личных аккаунтах или пересылать друг другу в чатах. Некоторые из этих элементов фольклора отражены в стихах русских классиков. Их тоже используют в поздравлениях.

Например, эти строки Самуила Маршака:

Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.
Солнце над просторными
Нивами стоит
И подсолнух зёрнами
Чёрными набит. 




Фото:     ru.freepik.com
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
14 августа 2020  23:15
Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину
Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики, сообщили в Генпрокуратуре РФ.  Социум
158
14 августа 2020  22:49
Чёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей.
Чёрный рынок чёрной икры. Откуда на самом деле в России деликатесы
Чёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно... Социум
187
14 августа 2020  22:26
Каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.
Медовый спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России
Каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.  Социум
221
Весь список

Здравоохранение
14 августа 2020  18:53
Вторая волна коронавируса для Самарской области реальность? Когда скорая помощь станет более доступной? Зачем министру здравоохранения работать в больнице?
Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян рассказал о том, чему нас научил COVID-19. Видео
Вторая волна коронавируса для Самарской области реальность? Когда скорая помощь станет более доступной? Зачем министру здравоохранения работать в больнице?  Здравоохранение
256
14 августа 2020  15:12
Всего в регионе зафиксировано 7472 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5693 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7472 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5693 человек. Здравоохранение
359
14 августа 2020  14:27
Навыков ношения масок у учеников начальной школы нет, поэтому для защиты от коронавируса в российских школах нужно использовать другие методы.
Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от COVID-19
Навыков ношения масок у учеников начальной школы нет, поэтому для защиты от коронавируса в российских школах нужно использовать другие методы.  Здравоохранение
340
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3845
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4643
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3139
Весь список
Туризм
13 августа 2020  10:58
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
 В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.  Туризм
433
12 августа 2020  12:20
Самарская область – территория гостеприимства
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
539
11 августа 2020  13:24
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
 Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова.  Туризм
553
Весь список
Образование
14 августа 2020  16:55
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о... Образование
274
14 августа 2020  12:18
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
 В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам. Образование
299
14 августа 2020  10:20
Трое магистрантов Самарского политеха победили в конкурсе «УМНИК»
Трое магистрантов Самарского политеха победили в конкурсе «УМНИК»
Молодые ученые получат финансовую поддержку на исследования в виде грантов. Образование
322
Весь список

Культура
13 августа 2020  20:59
Артист Московского Губернского театра ушел из жизни в возрасте 35 лет.
Умер актер Сергей Куницкий
Артист Московского Губернского театра ушел из жизни в возрасте 35 лет.  Культура
513
13 августа 2020  18:54
"Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город"
Работники Белгосфилармонии вышли на мирную забастовку
"Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город"  Культура
536
13 августа 2020  15:34
В числе победителей конкурса МБУК Дом культуры «Дружба», функционирующий в поселке Алексеевка.
Фонд кино выделит 5 млн рублей на переоборудование Дома культуры в Самарской области
В числе победителей конкурса МБУК Дом культуры «Дружба», функционирующий в поселке Алексеевка.  Культура
526
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5016
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3016
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2675
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
1014
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
2303
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
1520
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
826
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
9013
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
5740
Весь список
Самара - Город - курорт
12 августа 2020  19:07
«Защити себя от солнца»
«Защити себя от солнца»
 Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и... Самара - Город - курорт
729
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
809
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
931
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
1452
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
1690
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
1591
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
2281
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
820
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
2046
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5016
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3016
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2675
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
1502
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
2560
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
2515
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3846
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4644
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3140
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
19417
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
3598
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
3631
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
3505
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
4238
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
6072
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
3077
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
2351
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
3429
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2415
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2396
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
18009
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
33268
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
39788
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
34678
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
31993
Весь список
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
14 августа 2020  12:37 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
 В центре внимания - реализация нацпроектов на территории муниципального образования.  Политика региона
349
Региональный избирком провел брифинг, посвященный предстоящему единому дню голосования
14 августа 2020  11:36 
Региональный избирком провел брифинг, посвященный предстоящему единому дню голосования
И.о. председателя регионального избиркома Алексей Солдатов встретился с представителями региональных СМИ в преддверии Единого дня голосования 13 сентября 2020... Политика региона
310
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
13 августа 2020  13:37 
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников. ЖКХ
545
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
13 августа 2020  13:17 
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
Заявления родителям рекомендуют подать до 13 августа включительно. Социум
398
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО ОДК-Кузнецов»
13 августа 2020  12:59 
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов»
 На ярмарке будут присутствовать и специалисты центра занятости населения г.о. Самара, которые смогут проконсультировать соискателей Экономика региона
476
Весь список
Акценты
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.
14 августа 2020  16:55 
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о... Образование
270
В соревнованиях принимают участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Сегодня у стадиона «Самара Арена» проходит смешанная командная эстафета.
14 августа 2020  15:41 
В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту
В соревнованиях принимают участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Сегодня у стадиона «Самара Арена» проходит смешанная командная эстафета.  Спорт в регионе
315
Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.
13 августа 2020  16:45 
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском селекторном совещании по исполнению нацпроекта «Жилье и городская среда»
 Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.   Политика региона
1883
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1317
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1256
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1449
Весь список
Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
583
13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
502
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
1231
Весь список