McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs изменила процедуру приготовления мяса и булочек для своих бургеров, а также процесс их сборки. Компания пошла на изменения после опроса посетителей своих ресторанов по всему миру.

По новым правилам, котлеты для бургеров жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер по новой технологии добавляют в бургер при определенной температуре (при какой, не уточняется), чтобы «ломтик идеально расплавился на горячей котлете», цитирует агентство «Прайм» заявление McDonaldʼs.

Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой и стала добавлять в «Биг Мак» больше одноименного соуса, «чтобы он равномерно распределялся по всей булочке». Помимо этого McDonaldʼs изменил процедуру хранения продуктов — теперь ингредиенты для бургеров подают на кухню чаще и меньшими партиями.

В ресторанах сети в России начнут готовить бургеры по обновленной процедуре уже в начале декабря. Стоимость бургеров останется той же, сообщает Медуза.