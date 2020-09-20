Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

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Мария Захарова — мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила "Собеседнику", что простила артиста, передает РИА Новости.

"Естественно. Даже говорить нечего. <….> Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер", — сказала она.

Помимо прочего женщина отметила, что родственники не советовались с ней, когда принимали решение об отказе от материальной помощи от Ефремова. Представители артиста с ней тоже не связывались.

В ответ на предложение журналистов "обратиться" к актеру Мария также не стала его упрекать.

"Я всегда говорю: "Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось", — подытожила она.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне. Артист в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов