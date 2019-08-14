Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе, заявила омбудсмен

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В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.В начале августа врачи ампутировали девочке часть правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается. Детский омбудсмен региона Чахкиева временно стала законным представителем ребенка."Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?" - рассказала Чахкиева.Она также отметила, что приехавшие женщины стали угрожать ей, и общение на этом закончилось.