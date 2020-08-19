«Мастер на все руки» из Самары стал миллионером

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Самарец участвует в розыгрышах около десяти лет. Несмотря на то, что за это время у него не было крупных выигрышей, он продолжал верить в удачу. Его захватывал сам процесс ожидания и проверки результатов тиражей.Счастливый билет мужчина купил в киоске «Столото». Выбрал тот, в котором были числа, соответствующие датам рождения близких.— Я смотрел программу по телевизору. Когда понял, что выиграл, испытал шок, а затем – радость. Потом перепроверял выпавшие числа несколько раз. Это достаточно приятные чувства. Но я даже пока не решил, на что потрачу. Идей много, буду выбирать, — делится миллионер.Игорь работает в event-агентстве. По выходным отдыхает за городом. Лотерейный миллионер – «мастер на все руки». Он создает различные предметы обихода: подставки, столы, стулья. Сейчас он задумал сделать зеркало с лампочками в стиле лофт.* Фото публикуется с разрешения победителя, передает пресс-служба «Столото».