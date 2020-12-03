Массовых новогодних гуляний в Самаре не будет

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Традиционных массовых развлечений "под ёлкой" в областной столице в новогодние каникулы не будет.

Напомним, на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова озвучила рекомендацию не проводить массовых мероприятий в муниципалитетах на площадях, где будут установлены новогодние ёлки. К рекомендации уже прислушались в Самаре, пишет ГТРК Самара.

"Крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется", - сообщают городские власти.

Фото: Дильдина Светлана