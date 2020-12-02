Маски против скидок: стало известно, как провели «черную пятницу» самарцы

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Компания МТС проанализировала мобильный трафик в самарских торговых центрах в период главной распродажи года и выяснила, повлияла ли эпидемиологическая ситуация на желание самарцев выгодно закупиться перед новогодними праздниками.

По данным МТС, по сравнению с прошлым годом интернет-трафик на последней неделе ноября в крупных торговых центрах Самары существенно не изменился. Это говорит о том, что даже связанные с коронавирусом ограничения не удержали дома тех, кто привык покупать вещи с предновогодними скидками. По данным МТС, самыми посещаемыми торговыми центрами за минувший уик-энд стали МЕГА, «Космопорт» и «Аврора». Наибольший рост трафика при этом продемонстрировал ТК «Гудок» - здесь в «черную пятницу» и последовавшие за ней выходные побывало почти в два раза больше покупателей, чем в другие ноябрьские уик-энды.

Снижение цен в интернет-магазинах на последней неделе ноября привело к взрывному росту количества онлайн-покупок среди самарцев. С начала пандемии Самара является лидером среди российских городов-миллионников по темпам роста интернет-шопинга, но показатели ноября побили даже предыдущие рекорды: если перед 1 сентября 2020 года самарцы совершили в 6 раз больше покупок через интернет-магазины, чем годом ранее, то в дни «черной пятницы» рост составил 7,2 раза. Самыми популярными категориями покупок стали одежда, детские товары и продукты питания.

Рост интернет-продаж в «черную пятницу» зафиксирован и в собственной рознице МТС. В дни ноябрьской распродажи самарцы купили вдвое больше гаджетов через интернет-магазин МТС, чем годом ранее. Самыми популярными моделями смартфонов стали Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A51 и Honor 8A, а наибольший рост спроса показали беспроводные наушники – их в эту «черную пятницу» самарцы приобрели почти в три раза больше, чем в прошлом году.

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