Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

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"Как оставить позади единственное, что было в жизни? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай", - написала 32-летняя спортсменка.Фото из открытых источников