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Новости /  Общество /  Социум  

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

26 февраля 2020 22:23
110
Теннисистка заявила, что будет скучать по теннису каждый день.
26 февраля российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.

"Как оставить позади единственное, что было в жизни? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай", - написала 32-летняя спортсменка. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


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