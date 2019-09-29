Марафонскую дистанцию в Жигулёвских горах покорили 1000 легкоатлетов

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Главная цель марафона – привлечение внимания общественности к проблемам сохранения природного комплекса «Самарская Лука» и пропаганда здорового образа жизни. Слоган марафона – «Сохраним Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений!».1000 участников из 7 стран, 22 регионов России и 76 городов - география мероприятия в этом году превзошла все ожидания. Франция, Азербайджан, Австрия, Туркменистан, Казахстан и даже ЮАР. "Самарская Лука" в очередной раз подтвердила статус международного забега.На одной дистанции абсолютно разные люди. Среди легкоатлетов топ-менеджеры и студенты, повара и журналисты, поэты и композиторы, певцы и геологи. Самому старшему участнику 89 лет. У них разные интересы и социальное положение, но одна цель - покорить заветную дистанцию. Сегодня марафонцы отличаются лишь нагрудными номерами.Получив заветную медаль, в финишном городке была возможность сразу нанести на неё свой результат. Палатка с гравировкой открыта для всех желающих. Фотобудка, продажа шашлыков, выступление творческих коллективов и вокалистов - всё это и многое другое ждало покорителей дистанции на финише. В палатке компании "Омрон" можно замерить объем мышечной, жировой, костной ткани а также измерить давление и массу тела.Генеральным партнёром марафона выступает Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС». Для гидроэнергетиков это уже стало доброй традицией. Жигулёвская ГЭС поддерживает экологический марафон ежегодно. Не первый год Генеральным спонсором является Корпорация «Тольяттиазот». Компания уделяет большое внимание спорту и здоровому образу жизни не только своих сотрудников, но и жителей Самарской области.Результаты экологического марафона «Самарская Лука» в 2019 году выглядят следующим образом:На дистанции 42 километра абсолютным победителем среди мужчин стал Александр Павленин из Санкт-Петербурга. Его результат составил 2 часа 30 минут 30 секунд. Второе место у Николая Ширчкова из Тольятти, а третье занял Данила Кононов из Саратова. Среди женщин весь пьедистал заняли представительницы Тольятти. Золото марафона взяла Анастасия Козина с результатом 2 часа 58 минут 20 секунд, серебро Надежда Шапошникова, бронзу Дина Захарченко.На дистанции 21 километр среди мужчин первое место занял Антон Тингаев из Тольятти с результатом 1 час 6 минут 43 секунды, второе место у Олега Куркачева из Тольятти, а третье у тольяттинца Владимира Чистякова. Среди женщин в полумарафоне вновь весь пьедистал у представительниц прекрасной половины Тольятти. Первое место у Александры Жаворонковой с результатом 1 час 16 минут 48 секунд, второе у Гульнары Выговской, третье у Наили Юламановой.На дистанции 10 километров среди мужчин первое место у Владимира Гаврина, второе у Эдуарда Жигунова, а бронзу вщял Виктор Самойлов. Среди женщин золото взяла Анжелика Мошкина, серебро Галина Бубнова, а бронзу Лидия Рогова, сообщают организаторы марафона.