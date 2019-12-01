Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"

68

По словам девушки, в августе она собрала все документы для возвращения прав, которых ее пожизненно лишили из-за диагноза "эпилепсия". Она обратилась в автошколу, но созванная комиссия отклонила обращение. Багдасарян считает такое решение необоснованным."Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне", — добавила она.Подписчики раскритиковали позицию стритрейсерши и напомнили ей, что она не раз нарушала закон."Как мы запели! Произвол... Караул... Как сама произвол на дороге творила, так все в порядке вещей", — пишет 50_ottenkov_vkusa."Автошкола приняла волевое решение, и это радует. Радует, что такие решения принимаются не за счет чьей-то смерти. Произвол на дорогах никому не нужен. Обязательно обращайтесь к президенту, надеюсь, в отношении вас поставят точку, а в отношении родителя инициируют проверку бизнеса", — прокомментировала пост zhasmin2506."Запомни: кто не хочет жить по закону, сам достоин только незаконного к себе отношения", — добавил sander2938.Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про "лихачей на Gelandewagen". Впоследствии она не раз нарушала правила дорожного движения. Из-за многочисленных просроченных штрафов суд отправил Багдасарян на обязательные работы. Чтобы избежать наказания, она воспользовалась поддельным больничным, после чего ей назначили еще год исправительных работ. Позднее Багдасарян бессрочно лишили водительских прав. Девушке поставили диагноз "эпилепсия", и получить удостоверение обратно она может только с согласия медиков. Несмотря на это, Багдасарян неоднократно садилась за руль.