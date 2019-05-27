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Майский сюрприз: в Подмосковье аномально рано появились белые и подосиновики

27 мая 2019 20:57
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По словам миколога Михаила Вишневского, ранние подосиновики и белые - особенно редкое явление, которое наблюдается раз в 10 лет и даже реже.
В Московской области раньше срока появились белые грибы и подосиновики, что совсем не типично для этого периода. Жители региона уже вовсю делятся фотографиями трофеев, удивляясь рекордному для мая урожаю, сообщает  newsru.com со ссылкой на  "Подмосковье Сегодня".

"Аномально грибной май. Проверено", - написал в соцсети Алексей Федоров и опубликовал фотоотчет, но пользователи поверили грибнику только после того, как он подтвердил данные, доказывающие подлинность снимков. По словам мужчины, огромное количество маслят, подберезовиков, подосиновиков и белых растет недалеко от Монинского озера.

По словам миколога, автора научно-популярных книг о грибах, председателя Союза грибников России Михаила Вишневского, ранние подосиновики и белые - особенно редкое явление, которое наблюдается раз в 10 лет и даже реже. Причиной такой аномалии он называет раннюю теплую весну с обилием снега и периодическими дождями.

"Cейчас уже можно идти за летними грибами, потому что весенние уже ушли. Весна была ранняя, и летние грибы появились на две-три недели раньше, чем в прошлом году. Маслята, подберезовики, дождевики, летние опята, кое-где даже нашли и белые грибы, и поддубовики - то есть, все грибы, кроме лисичек и подосиновиков. В этом году летние грибы в Подмосковье появились раньше сроков, потому что была теплая погода весной. В этом году еще и снега было много, и он хорошо пропитал почву, а потом еще и дожди были. Все в этом году появляется раньше на две-три недели", - рассказал миколог АГН "Москва".

Он добавил, что массовое появление белых грибов можно ожидать уже через две недели, и отметил, что в весеннем сезоне 2019 года появилось в три раза больше грибов, чем за аналогичный период прошлого года.

"В Крыму, на Кавказе в Краснодарском крае вовсю уже собирают белые грибы. Это означает, что у нас они будут максимум через две недели и в приличном количестве. Сейчас только начинают появляться", - пояснил Вишневский.


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Комментарии



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