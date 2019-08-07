Магазин Heinemann Duty Free открылся в Курумоче

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В Duty Free на прилете представлены импортные алкогольные напитки, шоколад, игрушки. Также там можно приобрести эксклюзивную парфюмерию и косметику, подарки. Таким образом, сейчас пассажиры могут совершить необходимые покупки не в аэропорту вылета за рубежом, а по прилете в Самару.Оператором открывшегося магазина является Gebr.Heinemann, мировой лидер в сфере магазинов Travel Value и Duty Free. Напомним, что в зоне вылета международных авиалиний на третьем этаже аэропорта Курумоч есть магазин беспошлинной торговли данного оператора. А в зоне вылета внутренних рейсов также на третьем этаже у пассажиров есть возможность приобрести товары в Heinemann Travel Value, передает пресс-служба аэропорта Курумоч.Фото: пресс-служба аэропорта Курумо