МВД сообщило о 20 тысяч участников митинга в Москве

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По данным «Белого счетчика», к 16:00 на акцию пришли 23,3 тыс. человек. Как отмечают активисты, полиция не задерживает участников на входе, люди продолжают приходить. «Выходящий поток очень интенсивный. Входящий — минимален», — говорится в сообщении движения.Митинг начался в 15:00. Он проходит в поддержку фигурантов московского дела. Заявленная численность мероприятия — 20 тыс. человек. Организатором акции выступила незарегистрированная Либертарианская партия.Участники акции требуют освобождения фигурантов «дела 27 июля» и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.После несогласованных акций, которые прошли в столице после недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, полицейские задержали тысячи человек. В их числе были и незарегистрированные кандидаты, а также сотрудники ФБК.Следственный комитет завел дела о массовых беспорядках, применении насилия к представителям власти и неоднократном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга. Изначально по делу о «массовых беспорядках» проходили 15 человек.Приговоры по ним вынесли шестерым фигурантам — Кириллу Жукову, Павлу Устинову, Константину Котову, Ивану Подкопаеву, Евгению Коваленко и Даниле Беглецу. Помимо этого, блогера Владислава Синицу осудили на пять лет за твит о детях силовиков. После этого в Москве у здания администрации президента началась серия одиночных пикетов в поддержку осужденных.