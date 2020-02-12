МВД получит право аннулировать диагностические карты
12 февраля 2020 21:38
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В случае, если данное предложение будет одобрено, сотрудники ГИБДД должны будут передавать в страховые компании информацию об аннулировании диагностической карты. Выявив водителя с картой, которая должна быть аннулирована, инспекторы должны будут наказать оператора ТО, который проводил техосмотр и совершил нарушение.
Напомним, осенью 2019 года президент РФ утвердил новые правила техосмотра, по которым операторов обязали проводить фотофиксацию самой процедуры техосмотра. Данную меру приняли, чтобы больше не происходило оформления диагностических карт без фактического осмотра ТС. Такие карты называют «серыми». Также по новым правилам операторы должны один раз в два года подтверждать свою аккредитацию. Контролировать техосмотр будут в МВД и РСА (Российском союзе автостраховщиков).
Недавно стало известно, что МВД предлагает проводить не только обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра, но и видеофиксацию. Если данное предложение будет одобрено, оно вступит в силу с 8 июня этого года, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на autonews.ru.
Фото: autonews.ru
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