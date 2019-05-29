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МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

29 мая 2019 22:16
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МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в МВД изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.

"С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как следует из размещенного проекта постановления правительства, в новый перечень входят породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.

В начале марта МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть. 
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