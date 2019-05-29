МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

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Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в МВД изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций."С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как следует из размещенного проекта постановления правительства, в новый перечень входят породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.В начале марта МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть.