МВД: В Москве за участие в несогласованной акции задержано 136 человек

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Люди были задержаны за различные правонарушения.Ранее сегодня в Москве на проспекте Сахарова прошёл согласованный с властями митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. По данным МВД РФ, участниками мероприятия стали около 20 тысяч человек, нарушений общественного порядка в ходе акции выявлено не было. Однако после её завершения некоторые участники призывали продолжить митинг, люди начали собираться в центре Москвы.Старая площадь, куда изначально пришла большая группа людей, почти свободна. Улица Маросейка, которая перекрывалась на некоторое время в разгар протестов, также свободна.На улице Забелина, куда правоохранители вытеснили людей, тоже все затихло, людей там нет.