МВД: В Москве за участие в несогласованной акции задержано 136 человек
10 августа 2019 22:46
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Люди были задержаны за различные правонарушения.
Ранее сегодня в Москве на проспекте Сахарова прошёл согласованный с властями митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. По данным МВД РФ, участниками мероприятия стали около 20 тысяч человек, нарушений общественного порядка в ходе акции выявлено не было. Однако после её завершения некоторые участники призывали продолжить митинг, люди начали собираться в центре Москвы.
Как передает РИА Новости, несогласованная акция в центре Москвы, которая стихийно образовалась после согласованного митинга на проспекте Сахарова, сошла на нет.
Старая площадь, куда изначально пришла большая группа людей, почти свободна. Улица Маросейка, которая перекрывалась на некоторое время в разгар протестов, также свободна.
На улице Забелина, куда правоохранители вытеснили людей, тоже все затихло, людей там нет.
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