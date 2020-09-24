МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда РФ, учитывающей среднедушевой доход, увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения - до 12 702 рублей, заявила ТАСС в четверг глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11 653 рублей, а также в размере 12 702 рублей для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12 792 рубля", - пояснила ТАСС Святенко.

Она добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется около 4 млн человек.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минтруд РФ предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. По данным издания, ведомство предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя, для детей - 97%, для пенсионеров - 86%. Кроме того, Минтруд предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей. По итогам второго квартала 2020 года величина прожиточного минимума в РФ на душу населения в среднем по РФ составила 12 392 рубля для трудоспособного населения, 9 422 рубля для пенсионеров и 11 423 рубля для детей.

Фото: SimoneN/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС