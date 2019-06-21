МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

96

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек."В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - говорится в заявлении ведомства.Ранее российский МИД рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста.