МИД рекомендовал находящимся в Италии россиянам скорее возвращаться домой
12 марта 2020 22:45
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«Мы вновь рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию», — сказала Захарова. Она отметила, что временно находящимся на территории Италии иностранным гражданам сейчас разрешено покинуть страну при условии отсутствия у них выраженных симптомов заболевания.
Ранее правительство России решило приостановить пропуск через российскую границу итальянцев, а также иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии. Меры начнут действовать 13 марта и распространятся не только на туристов, но и на тех, кто едет в Россию для обучения или на работу, уточнили в правительстве. С того же периода МИД приостановит прием документов, оформление и выдачу виз итальянцам.
Италия входит в список стран, после посещения которых, согласно указу мэра столицы, все прибывающие в Москву должны пройти двухнедельный карантин у себя дома.
Согласно последним данным итальянского Минздрава, по состоянию на 11 марта в стране выявлено 12 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1016 человек умерли. Вылечились от заболевания 1258 пациентов.
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