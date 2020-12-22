МИД России пообещал ответить на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

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Москва ответит на введенные из-за ситуации с якобы отравлением блогера Алексея Навального санкции Евросоюза, сообщает во вторник, 22 декабря, МИД России на своем официальном сайте, передают "Известия".

В министерстве указали, что страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные неоднократные обращения в их адрес, но даже собственным партнерам по ЕС.

«В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии», — отметили в МИДе.

В этой связи российская сторона пообещала принять ответные меры.

«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ноты с соответствующим решением были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, вызванным в МИД, а также направлены в представительство ЕС в Москве.

В министерстве подчеркнули, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Блогера доставили сначала в омскую больницу, где медики стабилизировали его состояние, а затем переправили в берлинскую клинику «Шарите». 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию не обнаружили.

Правительство Германии заявило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств, Берлин и страны ЕС возложили ответственность за инцидент на Россию. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повод для введения санкций против России из-за инцидента с Навальным «более чем сомнительным».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью отечественным и иностранным СМИ предположил, что отравляющее вещество могло попасть в организм Навального в Германии или в самолете по пути в Берлин. Москва категорически отвергла обвинения и призвала Германию представить данные расследования о случившемся с Навальным, однако Берлин игнорировал просьбы российской стороны.

В конце ноября стало известно, что только 56 из 193 стран — членов ОЗХО считают, что Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov