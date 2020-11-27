МЕГА Самара приглашает на уникальный каток под открытым небом

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Каток находится напротив входа в Леруа Мерлен.

Здесь всегда идеально ровная поверхность, за её безупречное качество отвечает современный ледозаливочный комбайн WM Pinguino. Особая система охлаждения под основанием льда позволяет любителям фигурного катания и хоккея уделять время всегда актуальным зимним видам спорта даже при температуре 10 градусов выше ноля!

Нет своих коньков? Не беда — можно воспользоваться прокатом. На территории катка также оборудованы помещения для переодевания и удобные шкафчики для хранения вещей.

Площадь ледового покрытия — 450 квадратных метров, а ограждение катка — специальный хоккейный борт. Устраивайте в МЕГЕ настоящие танцы на льду или играйте в хоккей с друзьями. Но только не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим —необходимые в этом сезоне условия посещения общественных пространств.

Расписание и стоимость сеансов ищите на сайте: https://mega.ru/events/2020/29776/samara/

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