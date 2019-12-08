МЧС предупреждает: до конца дня и вечером 8 декабря по СО сохранится сильный ветер
8 декабря 2019 17:16
238
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
- на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;
- подготовьте нескользкую обувь;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;
- не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;
- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, передает пресс-служба облМЧС.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 декабря 2019 17:16
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Социум
237
8 декабря 2019 14:51
По словам мужчины, он уже отклонил предложение об обмене на большую квартиру в центре Москвы. Социум
221
8 декабря 2019 14:17
Также свои поздравления актрисе направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Социум
163
Здравоохранение
7 декабря 2019 16:29
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры. Здравоохранение
487
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
262
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
263
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
148
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14876
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14740
Туризм
8 декабря 2019 13:27
Он снова откроется весной. Туризм
237
7 декабря 2019 10:00
Стремительная, всепоглощающая глобализация значительно улучшает качество услуг, уровень жизни и показатель заработной платы в развитых странах. Туризм
46
3 декабря 2019 17:46Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
78
Образование
6 декабря 2019 13:58
Для этого следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Образование
372
5 декабря 2019 16:28
Работы учеников проверят независимые эксперты. Результаты выпускники Самарской области смогут узнать 18 декабря. Образование
430
5 декабря 2019 16:08
Рекордное число проектов Самарского политеха поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. Образование
359
Культура
8 декабря 2019 13:55
Зрительный зал бурными аплодисментами и цветами встретил певицу на фестивале. Культура
267
7 декабря 2019 19:39
Об участниках пока мало что известно кроме псевдонимов: AIM, ASH, AYU, AYZEN и ERA. Культура
422
6 декабря 2019 15:02
Дмитрий Азаров в Москве встретился с представителями Общественного Фонда им. Великой Княгини Евдокии Московской, а также представителями духовенства РПЦ. Культура
589
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
124
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15513
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
86
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
126
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
254
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
262
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
570
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
514
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
468
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
797
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1171
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
478
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
473
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
753
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1979
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2452
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1682
Мероприятия