МЧС предупреждает: до конца дня и вечером 8 декабря по СО сохранится сильный ветер

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Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.- на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;- подготовьте нескользкую обувь;- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;- не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;- во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;- грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, передает пресс-служба облМЧС.Фото из открытых источников