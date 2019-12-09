МЧС предупреждает: Тонкий лед опасен! Берегите себя!
9 декабря 2019 14:25
118
В 15 час. 15 мин. 07.12.2019 г. в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что из озера Гатное в Куйбышевском районе г.о. Самара спасателями поисково-спасательной службы извлечено тело мужчины 1937 г.р., провалившегося под лед.
Во избежание несчастных случаев на водных объектах рекомендуется воздержаться от выхода на лед.
Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.
Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.
Уважаемые любители зимней рыбалки! Тонкий лёд коварен! Задумайтесь! Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!
Взрослые и дети, ПОМНИТЕ: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 декабря 2019 18:22
«СветоПатруль» дарит подарки тем, кто следит за своей безопасностью. Социум
67
9 декабря 2019 17:58
Наилучшие способы вывода российских проектов и продукции на мировой рынок обсудили около полутора тысяч специалистов. Социум
85
9 декабря 2019 17:45
В конкурсе приняли участие 118 музеев общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования и прочих образовательных организаций. Социум
80
Здравоохранение
9 декабря 2019 09:01
Об этом рассказал Роспотребнадзор. Здравоохранение
171
7 декабря 2019 16:29
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры. Здравоохранение
611
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
272
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
160
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14878
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14744
Туризм
8 декабря 2019 13:27
Он снова откроется весной. Туризм
429
7 декабря 2019 10:00
Стремительная, всепоглощающая глобализация значительно улучшает качество услуг, уровень жизни и показатель заработной платы в развитых странах. Туризм
49
3 декабря 2019 17:46Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
84
Образование
9 декабря 2019 19:10Уникальные и качественные учебные работы
Во всех учебных заведениях школьникам и студентам задают выполнять такие работы, как рефераты, проекты, курсовые и дипломные. Задают это по очень многим... Образование
15
9 декабря 2019 11:10
Разработка позволяет анализировать активность мозга в режиме реального времени. Образование
191
6 декабря 2019 13:58
Для этого следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Образование
391
Культура
9 декабря 2019 17:00
Аргентинское танго больше, чем танец, больше, чем музыка, — это чувства, воплощенные в движении. Культура
86
9 декабря 2019 16:55
В спектакле немецкого режиссёра занята практически вся труппа. Культура
87
9 декабря 2019 16:40
Пока театр планирует провести фестиваль оперного искусства площадке у склона площади Славы, где есть готовый амфитеатр. Культура
100
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
133
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15515
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
90
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
136
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
264
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
273
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
578
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
528
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
478
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
808
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1201
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
485
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
476
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
764
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1986
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2464
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1692
Мероприятия