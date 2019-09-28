МЧС опровергло запрет на курение на балконах
28 сентября 2019 15:57
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«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сказали в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.
С 1 октября по всей стране вступают в силу новые правила противопожарной безопасности. Документ подразумевает запрет на испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. В частности, будет запрещено жарить шашлыки. Размер штрафа для физических лиц достигает 5 тыс. рублей.
Однако ранее сообщалось, что под этот запрет также подпадает курение. Как пояснял директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, инициатива направлена на формирование культуры курения — зачастую непотушенный окурок становится причиной серьезного пожара, что грозит курильщику уголовной ответственностью, пишет «Газета.ру».
Ужесточение законодательства поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, инициативу положительно оценили и в российском Минздраве. Так, соседи больше не будут страдать от забывающего тушить окурки курильщика или дышать табачным дымом.
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