МЧС СО напоминает гражданам о мерах безопасности в морозную погоду и в гололед
7 февраля 2020 16:04
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Для профилактики обморожений рекомендуется следовать следующим правилам, отправляясь на свежий воздух в холодное время года:
Не пейте спиртного на морозе - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.
Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как "капуста" - при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.
Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги.
В ветреную холодную погоду открытые участки тела смазывайте специальными кремами.
Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно "прилипание" к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
После длительного перехода по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать.
Оказание первой помощи при обморожениях:
Перенести пострадавшего в тепло. Первое что нужно сделать – убрать негативно воздействующий фактор, т.е. холод.
Снять промерзшие вещи куртку, брюки, обувь, носки, варежки.
Исключить резкое прогревание. При первой стадии обморожения для восстановления кровообращения можно растереть замерзшие части тела. Но при всех остальных стадиях это может нанести вред, так как холод привел к значительным повреждениям тканей. Поэтому лучше дать телу постепенно прогреваться и восстановить кровообращение в пострадавших участках.
Наложить повязки и зафиксировать их. Чтобы не повредить пострадавшие участки тела, их покрывают повязками и фиксируют. При наложении повязки обычно используют вату и марлю, которые сверху покрывают теплоизолирующей тканью: клеенкой, прорезиненной тканью.
Напоить теплым чаем – это поможет повысить общую температуру тела, и будет способствовать нормализации кровообращения.
Вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании помощи человеку, пострадавшему от обморожения.
Выполнение данных рекомендаций позволит Вам избежать обморожения и сохранить здоровье.
Кроме этого, в Самаре и области наблюдаются гололедные явления. В зимний период гололед и гололедица часто являются причиной ДТП и травмирования людей. По статистике, около 30% всех дорожно-транспортных нарушений в зимнее время вызвано именно гололедом.
Главное управление напоминает правила поведения при гололеде и гололедице для пешеходов и автомобилистов.
Правила поведения при гололеде для пешеходов
В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Рекомендации для автомобилистов:
При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) необходимо помнить:
- соблюдайте дистанцию (она позволит избежать столкновение);
- соблюдайте боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения);
- не нарушайте скоростной режим;
- не делайте резких торможений и движений.
Можно выделить на зимней дороге следующие потенциально опасные участки, где транспортные средства останавливаются, притормаживают или начинают движение:
- вблизи светофоров;
- около въездов на главную дорогу в местах нерегулируемых перекрестков;
- возле остановок.
Проезжать такие участки или подъезжать к ним надо крайне осторожно, поскольку дорожное полотно, покрытое льдом, на них отполировано до зеркального блеска шинами набирающих скорость и тормозящих автомобилей.
Скользкие участки на загородных дорогах встречаются:
- на опушках леса в зоне снежных переметов;
- в разрывах лесозащитных насаждений;
- на перекрестках и развилках дорог;
- после и перед крутыми поворотами, возле которых многие водители сначала притормаживают, а потом увеличивают скорость движения.
При движении в условиях гололеда, любое впереди идущее или встречное транспортное средство из-за ошибки водителя может развернуться, и способно потенциально помешать вашему движению. Необходимо держаться на безопасной дистанции от всех машин. При необходимости нужно быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения. Например, попытаться заблаговременно уйти в снег обочины или кювета от возникшей опасности столкновения, чтобы сохранить себя и своих пассажиров.
Если вы решили совершить обгон на скользкой дороге, необходимо заранее подготовить хотя бы один вариант ухода от столкновения на тот случай, если обгоняемый невольно или вольно станет вам мешать, а если таких вариантов нет, то лучше воздержаться от обгона.
Вот ещё одна опасность, подстерегающая водителя – колея, образовавшаяся на дороге, краю дороги или обочине. Как правило, в зимнее время она образуется накатами.
Если Вы оказались колесами в колее, то держите крепко и уверенно руль и придерживайтесь ряду советов.
Прежде всего, оказавшись внутри колеи, не стоит совершать резких и не обдуманных действий рулем и пытаться занять более ровное положение автомобиля. В результате такого подруливания колеса соприкасаются с краями колеи, и автомобиль начинает бросать от одной внешней стороны колеи к другой. После этого машина входит в резонанс и происходит раскачивание автомобиля на скорости. Так возникает высокая вероятность вылететь из нее и спровоцировать ДТП.
Поэтому при выезде из обледеневшей колеи скорость следует снизить до минимальной. Так же следует учесть, что, как только передние колеса автомобиля выбираются из колеи, задние – следуют за ними. Чтобы избежать заноса, необходимо проанализировать свой дальнейший путь, как вы будете двигаться: вдоль колеи или перпендикулярно ей. От этого будет зависеть угол вашего поворота. Так, если движение будет параллельным, то необходимо выбрать такой угол поворота, чтобы колеса по возможности одновременно вышли из колеи.
Уважаемые водители! Помните, что в зимний период внимание пешеходов и других участников дорожного движения рассеивается. Необходимо быть особенно осторожным, так как на вас лежит ответственность за не осторожную эксплуатацию автомобиля - источника повышенной опасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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