МЧС СО: Требования пожарной безопасности на территории частных домовладений

106

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением как сотрудниками надзорной деятельности, так и самими пожарными, ежедневно на территории Самарской области продолжают происходить пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.Из оперативной сводки следует, что за минувшие выходные дни в регионе произошло 6 таких пожаров.Один из них произошел 19 января в селе Сенькино Шигонского района. Горели надворные постройки на площади 100 м². Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». К счастью, обошлось без пострадавших. К тушению пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники.Пожарные подразделения сработали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения. Однако, стоит напомнить хозяевам частных владений, что основными причинами пожаров остаются аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём при курении, неправильная эксплуатация печного и газового оборудования.Во избежание трагических случаев на пожарах в частных домах и надворных постройках Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает каждому владельцу о необходимости знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.Необходимо придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, а также поддержанию в исправном состоянии электропроводки.Содержание территории:- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;- не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.Содержание зданий для проживания людей:- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС