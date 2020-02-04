МЧС СО: Соблюдайте требования пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах

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В 23.15, 3 февраля, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу в Сызрани. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". На месте вызова горели домашние вещи на площади 40 кв.м.В 00.05 4 февраля пожар был ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В целях безопасности было эвакуировано 30 человек. Для тушения пожара привлекались 48 человек, 13 ед. техники, в том числе от МЧС России - 30 человек, 8 ед. техники. Причина пожара устанавливается.Для предотвращения пожаров в жилых домах Главное управление МЧС России по Самарской области информирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС