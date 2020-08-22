МЧС СО: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования

Современную жизнь невозможно представить без бытового газа. Голубое топливо применяется в газовых плитах для приготовления пищи и в газовых колонках для подогрева воды.
Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный в баллонах и городской магистральный газ. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах. Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву. Чтобы предотвратить это, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом.
Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.
Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.
Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.
Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.
Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04». И, еще:
- не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;
- горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;
- на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.
Причины утечки газа:
- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;
- неправильная установка газового оборудования;
- слабое крепление шланга;
- неполное закрытие крана;
- заливание огня водой;
- задувание огня сквозняком.
Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.
При отравлении любым газом:
- болит, кружится голова;
- темнеет в глазах;
- шум в ушах;
- подкатывает тошнота.
Первая помощь:
- вынести пострадавшего на улицу;
- сделать искусственное дыхание;
- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.
Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.
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