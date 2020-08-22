МЧС СО: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования

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Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный в баллонах и городской магистральный газ. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах. Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву. Чтобы предотвратить это, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом.Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04». И, еще:- не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;- горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;- на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.Причины утечки газа:- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;- неправильная установка газового оборудования;- слабое крепление шланга;- неполное закрытие крана;- заливание огня водой;- задувание огня сквозняком.Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.При отравлении любым газом:- болит, кружится голова;- темнеет в глазах;- шум в ушах;- подкатывает тошнота.Первая помощь:- вынести пострадавшего на улицу;- сделать искусственное дыхание;- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.