МЧС СО: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования

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Практика показывает, что большая часть аварийных вызовов, пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом связана не только с прямым нарушением правил пользования газом в быту, но и самовольной заменой, установкой и обслуживанием газового оборудования (газовых колонок, котлов, плит). Запомните, что доверять установку и ремонт газового оборудования можно только специализированной организации. Единственный способ обезопасить себя и своих близких - содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в технически исправном состоянии, а также вовремя заниматься его профилактикой.Необходимо помнить о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить, или, по решению специалистов газовых служб, отремонтировать.Существуют простые правила пользования газовой плитой:- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.Правила обращения с газовыми баллонамиВне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.Запрещается!- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.Как действовать при утечке газаПочувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь, передает пресс-служба облМЧС.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС