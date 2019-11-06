МЧС СО: Соблюдайте осторожность при использовании газового оборудования
6 ноября 2019 14:46
112
Необходимо помнить о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить, или, по решению специалистов газовых служб, отремонтировать.
Существуют простые правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.
Правила обращения с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.
После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Как действовать при утечке газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь, передает пресс-служба облМЧС.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 ноября 2019 17:58
Главная цель праздника - привлечь внимание общества к значимости роли отцовства наряду с материнством, а также укрепление семейных ценностей. Социум
69
6 ноября 2019 17:51
Благодаря реновации, привычные учреждения культуры преображаются в абсолютно новые социокультурные пространства. Социум
71
6 ноября 2019 17:42
С 2014 года он занимал должность заместителя начальника отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти. Социум
91
Здравоохранение
6 ноября 2019 18:46
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом. Здравоохранение
28
5 ноября 2019 15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом. Здравоохранение
317
5 ноября 2019 13:45
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
310
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14728
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14601
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14577
Туризм
2 ноября 2019 18:06
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
507
2 ноября 2019 18:06
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
565
30 октября 2019 19:47
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?». Туризм
69
Образование
6 ноября 2019 12:58
После завершения конкурсных испытаний прошел круглый стол. Образование
180
6 ноября 2019 10:40
Решение о том, что это необходимо закрепить на законодательном уровне, было принято в Совете Федерации по итогам заседания тематического круглого стола. Образование
198
5 ноября 2019 23:48
Из 504 заявок, 327 было направлено из Самары и 177 – из области, в том числе 49 – из сел Самарской области. Образование
1536
Культура
6 ноября 2019 12:16
Жители региона смогут ознакомиться с культурой и древними традициями чувашской земли. Культура
181
5 ноября 2019 17:56
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области. Культура
268
3 ноября 2019 14:42
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. Культура
490
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15362
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
50
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
94
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
291
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
555
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
378
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
258
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
335
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
489
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
595
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
337
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1388
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1985
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1357
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1651
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1836
Мероприятия