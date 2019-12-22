МЧС СО: Правила пожарной безопасности при выборе гирлянд
22 декабря 2019 23:49
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Необходимо проверить изоляцию. Она должна быть плотной, гибкой, без внешних повреждений. Другими словами, провод не должен порваться от малейшего натяжения. Иначе если вы нечаянно зацепитесь за гирлянду, то рискуете получить удар током.
Обратите внимание на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов, провода с лампочками.
Поинтересуйтесь информацией о производителе гирлянд: фирма-изготовитель, название изделия, его предназначение (что гирлянду можно использовать для украшения елки), допустимые мощность и напряжение. Инструкция должна быть на русском языке.
В нашем климате имеет значение морозостойкость материала. Дешевые пластики при минусовых температурах быстро теряют гибкость и трескаются. Это приводит к тому, что провода оголяются и гирлянда становится опасной. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, поэтому они должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации.
Не менее важно правильно устанавливать новогоднюю гирлянду. Наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу – их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никого не ударит током, то есть риск опрокидывания елки со всеми игрушками и украшениями.
Что касается ёлок, то её ветки не должны касаться стен и потолка, ёлка должна быть прочно закреплена у основания, также нельзя её располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов;
Запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями, использовать для иллюминации свечи.
Во время праздничных торжеств строго соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.
Помните, что Ваша жизнь и жизнь ваших родных и близких в ваших руках!!
В случае пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.
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Комментарии
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