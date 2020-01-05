МЧС СО: Правила безопасного дорожного движения в зимнее время
5 января 2020 16:57
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В силу климатических изменений, отмечается значительное ухудшение дорожной обстановки каждую зиму. Опасность увеличивается ещё и потому, что транспортный поток растёт, на дорогах появляется всё большее количество грузовых и легковых автомобилей. Ухудшается видимость, обзорность изнутри машины, недостаток солнечного света не даёт разглядеть некоторые препятствия заблаговременно.
Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения (неопытных водителей, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и пассажиров) является нарушение ими требований ПДД, к которым, в первую очередь, относятся: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение водителями установленной скорости движения, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности.
Также распространенной причиной совершения ДТП на дорогах в зимний период, является несоответствие типов шин погодным условиям и прежде всего повышенный износ высоты рисунка протектора.
Для того что бы избежать многих неприятностей, связанных с ездой на автомобиле в зимний период, необходимо соблюдать ряд правил. Первое что нужно сделать – это позаботиться о правильной "обуви" железного коня. Также для правильной и безопасной эксплуатации автомобиля зимой необходимы морозоустойчивая тормозная жидкость, масла, правильная вентиляция, подготовка аккумулятора и электрики Вашей машины.
При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) необходимо помнить:
- соблюдайте дистанцию (она позволит избежать столкновение);
- соблюдайте боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения);
- не нарушайте скоростной режим;
- не делайте резких торможений и движений.
Можно выделить на зимней дороге следующие потенциально опасные участки, где транспортные средства останавливаются, притормаживают или начинают движение:
- вблизи светофоров;
- около въездов на главную дорогу в местах нерегулируемых перекрестков;
- возле остановок.
Проезжать такие участки или подъезжать к ним надо крайне осторожно, поскольку дорожное полотно, покрытое льдом, на них отполировано до зеркального блеска шинами набирающих скорость и тормозящих автомобилей.
Скользкие участки на загородных дорогах встречаются:
- на опушках леса в зоне снежных переметов;
- в разрывах лесозащитных насаждений;
- на перекрестках и развилках дорог;
- после и перед крутыми поворотами, возле которых многие водители сначала притормаживают, а потом увеличивают скорость движения.
При движении в условиях гололеда, любое впереди идущее или встречное транспортное средство из-за ошибки водителя может развернуться, и способно потенциально помешать вашему движению. Необходимо держаться на безопасной дистанции от всех машин. При необходимости нужно быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения. Например, попытаться заблаговременно уйти в снег обочины или кювета от возникшей опасности столкновения, чтобы сохранить себя и своих пассажиров.
Если вы решили совершить обгон на скользкой дороге, необходимо заранее подготовить хотя бы один вариант ухода от столкновения на тот случай, если обгоняемый невольно или вольно станет вам мешать, а если таких вариантов нет, то лучше воздержаться от обгона.
Вот ещё одна опасность, подстерегающая водителя – колея, образовавшаяся на дороге, краю дороги или обочине. Как правило, в зимнее время она образуется накатами.
Если Вы оказались колесами в колее, то держите крепко и уверенно руль и придерживайтесь ряду советов.
Прежде всего, оказавшись внутри колеи, не стоит совершать резких и не обдуманных действий рулем и пытаться занять более ровное положение автомобиля. В результате такого подруливания колеса соприкасаются с краями колеи, и автомобиль начинает бросать от одной внешней стороны колеи к другой. После этого машина входит в резонанс и происходит раскачивание автомобиля на скорости. Так возникает высокая вероятность вылететь из нее и спровоцировать ДТП.
Поэтому при выезде из обледеневшей колеи скорость следует снизить до минимальной. Так же следует учесть, что, как только передние колеса автомобиля выбираются из колеи, задние – следуют за ними. Чтобы избежать заноса, необходимо проанализировать свой дальнейший путь, как вы будете двигаться: вдоль колеи или перпендикулярно ей. От этого будет зависеть угол вашего поворота. Так, если движение будет параллельным, то необходимо выбрать такой угол поворота, чтобы колеса по возможности одновременно вышли из колеи.
Уважаемые водители! Помните, что в зимний период внимание пешеходов и других участников дорожного движения рассеивается. Необходимо быть особенно осторожным, так как на вас лежит ответственность за не осторожную эксплуатацию автомобиля - источника повышенной опасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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