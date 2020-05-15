Я нашел ошибку
Главные новости: 
За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
В начале марта в канализации должника установили заглушку.
«РКС-Самара»: Среди злостных неплательщиков оказался депутат Губернской Думы
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации значков направляются на оказание медицинской помощи ветеранам.
Жители Самарской области могут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.
МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» мирового общения после победы над COVID
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
сегодня  Пятница, 15 мая, 16:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/05:
USD 73.93
0.35
EUR 79.9
0.12
Новости /  Общество /  Социум  

МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?

15 мая 2020 14:52
118
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.
Пожар — это самое страшное, что может случиться с загородным домом, ведь он влечет за собой не только массовую утрату имущества, в том числе ценного, но и возможную гибель людей.

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением сотрудниками надзорной деятельности и пожарными, ежедневно на территории Самарской области происходят пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.

Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.

Пожар повышенного уровня сложности произошел в Сызрани.

14 мая в 23.13 в оперативную дежурную смену поступил вызов о пожаре на ул. 6-я линия г. Сызрань. Горела крыша частного дома на площади 60 м².В 00.57 огонь был локализован, в 01.10 полностью ликвидирован. Пострадало 2 человека: мужчина 1999 г.р. и женщина 2001 г.р. К тушению пожара привлекались 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает хозяевам частных владений, что основными причинами пожаров остаются аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём, неправильная эксплуатация печного, газового и электрооборудования.

Необходимо также придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, и поддержанию в исправном состоянии электропроводки.

Содержание территории:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

Будьте бдительны и осторожны с огнем, передает пресс-служба облМЧС.



Фото:   пресс-служба облМЧС



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
15 мая 2020  15:43
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.  Социум
75
15 мая 2020  15:07
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации значков направляются на оказание медицинской помощи ветеранам.
Жители Самарской области могут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации направляются на оказание медицинской помощи... Социум
82
15 мая 2020  14:52
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.
МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.  Социум
116
Весь список

Здравоохранение
15 мая 2020  14:09
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Самарской губернии переходить к первому этапу снятия ограничений пока рано
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.  Здравоохранение
174
15 мая 2020  13:14
Стало известно, где в Самарской области нашли новых заболевших COVID-19
Стало известно, где в Самарской области нашли новых заболевших COVID-19
  Есть один приезжий из Казахстана. Здравоохранение
157
15 мая 2020  12:10
В Самарской области зафиксировали еще один очаг бешенства
В Самарской области зафиксировали еще один очаг бешенства
В этом районе будет установлен карантин. Здравоохранение
230
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1286
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2323
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1154
Весь список
Туризм
14 мая 2020  21:31
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.   Туризм
429
13 мая 2020  10:09
В Турции решили тестировать всех туристов на коронавирус ещё в аэропортах
В Турции решили тестировать всех туристов на коронавирус ещё в аэропортах
Отмечается, что систему "всё включено" отменять не будут. Туризм
474
11 мая 2020  20:55
Аренда виллы на Пхукете - ТОП 10 лучших вилл для семейного отдыха
Аренда виллы на Пхукете - ТОП 10 лучших вилл для семейного отдыха
 Для тех, кто мечтает об уединенном отдыхе, кто хочет отправляться в путешествие в любое время года, даже зимой, самое время обратить внимание на отдых на Пхукете. Туризм
207
Весь список
Образование
15 мая 2020  09:34
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
На этот раз обсуждение будет посвящено фильмам My French Film Festival.  Образование
222
14 мая 2020  16:05
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.
Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.    Образование
440
14 мая 2020  10:52
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Для максимального разобщения классов за каждым классом будет закреплено учебное помещение.  Образование
329
Весь список

Культура
15 мая 2020  15:16
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.  Культура
97
13 мая 2020  23:23
Автор материала – музыковед Людмила Ивановна Беляева, многие годы проработавшая в Самарской филармонии и написавшая книгу о её истории.
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Автор материала – музыковед Людмила Ивановна Беляева, многие годы проработавшая в Самарской филармонии и написавшая книгу о её истории.  Культура
528
13 мая 2020  10:14
В Минкультуры рассказали, когда в России могут открыться музеи
В Минкультуры рассказали, когда в России могут открыться музеи
Перед этим в учреждениях проведут тотальную дезинфекцию, а также закупят средства защиты, санитайзеры и термометры. Культура
476
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
2954
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1025
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
967
Весь список
Мода
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
257
21 апреля 2020  14:57
Как выбрать кроссовки
 Кроссовки в современном мире популярны и востребованы. Подобная обувь комфорта и стильна.  Мода
394
9 апреля 2020  21:52
Часы от именитых кутурье и японских мастеров
 Подписывая в 2002 году совместный проект, известный кутюрье Valentino и представители швейцарской компании Vector Group были уверены в том, что соединение усилий двух... Мода
231
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
4584
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4082
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
1842
Весь список
Самара - Город - курорт
24 апреля 2020  18:42
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
 Множество фирм организует доставку готовых блюд на дом, при этом предлагаются различные услуги и обширное меню. Подробный обзор служб доставки еды по Самаре... Самара - Город - курорт
1320
24 апреля 2020  18:24
OTKOROBKI.RU - покупать продукты онлайн с доставкой теперь легко!
  OTKOROBKI.RU  - это магазин, ориентированный на закупки продуктов питания Самара - Город - курорт
529
9 апреля 2020  13:55
Частный дом престарелых открылся в Самаре
Частный дом престарелых открылся в Самаре
 Частный дом престарелых "Родительский дом", открывшийся в Самаре, создан для того, чтобы продлить активное долголетие старшего поколения, обеспечить... Самара - Город - курорт
1341
Весь список
Красота и стиль
9 апреля 2020  21:54
Часы для мужчины. Правила выбора
 Наручные часы ассоциируются с надежностью и успешностью, аксессуар, подчеркивающий стиль и индивидуальность. Красота и стиль
763
24 марта 2020  18:57
Как выбрать нарядное детское платье?
Как выбрать нарядное детское платье?
 Выбрать платье для девочки на торжество – нелегкая задача, ведь необходимо приобрести такой наряд, который полностью соответствует ее запросам, нравится... Красота и стиль
558
20 марта 2020  19:11
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
 Востребованность и успешность – вот главные проблемы, которые волнуют владельца бизнеса и инвесторов перед открытием нового дела.  Красота и стиль
287
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
499
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
304
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
588
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
2954
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1025
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
967
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
656
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
887
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
959
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1286
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2323
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1154
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
6728
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
1949
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2088
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1876
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
2593
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
1965
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1080
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
807
Весь список
Туризм в Самаре
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
1316
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
1657
13 февраля 2020  23:07
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
 Гражданство Сент-Китса и Невиса в рамках инвестиционной программы выдается с 1984 года. Правительство этого карибского государства разработало лояльные и... Туризм в Самаре
1424
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
5763
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
10725
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
11256
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10322
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
9389
Весь список
Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные