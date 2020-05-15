МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?

118

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением сотрудниками надзорной деятельности и пожарными, ежедневно на территории Самарской области происходят пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.Пожар повышенного уровня сложности произошел в Сызрани.14 мая в 23.13 в оперативную дежурную смену поступил вызов о пожаре на ул. 6-я линия г. Сызрань. Горела крыша частного дома на площади 60 м².В 00.57 огонь был локализован, в 01.10 полностью ликвидирован. Пострадало 2 человека: мужчина 1999 г.р. и женщина 2001 г.р. К тушению пожара привлекались 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает хозяевам частных владений, что основными причинами пожаров остаются аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём, неправильная эксплуатация печного, газового и электрооборудования.Необходимо также придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, и поддержанию в исправном состоянии электропроводки.Содержание территории:- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;- не допускается разводить костры и выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи строений.Содержание зданий для проживания людей:- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.Будьте бдительны и осторожны с огнем, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС