МЧС СО: Оставляйте место во дворах для проезда пожарной теxники

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Нередко пожарным, приезжающим на вызов, приходится сталкиваться с одной серьёзной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Очень тяжело проехать по заставленным автомобилями проездам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?

Ежедневно примерно от 20 до 40 единиц пожарно-спасательной техники выезжает на ликвидацию пожаров. Чем выше уровень сложности пожара, тем больше техники используется.

Поскольку проезд пожарных автомобилей должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, и, в свою очередь, создает опасность для граждан и их имущества. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из-за Вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и Вашим близким! Паркуйте автомобили правильно, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС

Фото: пресс-служба облМЧС