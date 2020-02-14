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Новости /  Общество /  Социум  

МЧС СО: Опасные переходы через Волгу могут стоить жизни

14 февраля 2020 14:33
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С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические беседы.
Всем известно, что зимой в районе самарской набережной граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед недостаточно крепкий, с полыньями, и в любой момент может провалиться под ногами. Напомним, что в Самаре официальные пешие переправы не открываются с 1999 года, потому что лед в последние годы стал непрочным и существует реальная опасность ухода под воду людей, желающих пройтись или прокатиться на лыжах на противоположную сторону.

Ежегодно происходят трагические случаи с гибелью людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические беседы с рыбаками и гражданами, устраивающими прогулки и осуществляющими переходы по реке на противоположный берег. Рассказывают им про небезопасное пребывание на непрочном льду и о последствиях, которые могут их ожидать в случае провала. Всем гражданам раздают памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

Кроме этого, с самарцами проводят беседы об опасности нахождения в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. такие суда, по причине своих технических особенностей, даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ними.

Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам напоминают:

Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! «Температурные качели» делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. Из-за перепада температур на льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото:   пресс-служба облМЧС
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