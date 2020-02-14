МЧС СО: Опасные переходы через Волгу могут стоить жизни

139

Всем известно, что зимой в районе самарской набережной граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед недостаточно крепкий, с полыньями, и в любой момент может провалиться под ногами. Напомним, что в Самаре официальные пешие переправы не открываются с 1999 года, потому что лед в последние годы стал непрочным и существует реальная опасность ухода под воду людей, желающих пройтись или прокатиться на лыжах на противоположную сторону.Ежегодно происходят трагические случаи с гибелью людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические беседы с рыбаками и гражданами, устраивающими прогулки и осуществляющими переходы по реке на противоположный берег. Рассказывают им про небезопасное пребывание на непрочном льду и о последствиях, которые могут их ожидать в случае провала. Всем гражданам раздают памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.Кроме этого, с самарцами проводят беседы об опасности нахождения в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. такие суда, по причине своих технических особенностей, даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ними.Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам напоминают:Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! «Температурные качели» делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. Из-за перепада температур на льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС