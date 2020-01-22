МЧС СО: Неосторожное обращение с огнем при курении - распространенная причина пожаров

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Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты – являются частью нашего быта, но при этом необходимо помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал.Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.21 января в 19.11 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 27. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – «1 БИС». В 20.06 пожар на площади 12 кв. м. ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибло 2 человека (мужчина 1976 г.р. и женщина 1967 г.р.). В ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница №1» с ожогом верхних дыхательных путей госпитализирован мальчик 2008 г.р. Для тушения пожара привлекались 49 человек, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 33 человека, 11 ед. техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.Помните, что нельзя:- курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. Если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;-даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться;-не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;-необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому, для исключения заноса источника загорания в помещение, необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или "112" с мобильного. До прибытия пожарных подразделений выведите детей и престарелых в безопасное место, приступайте к тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ