МЧС СО: Неисправная электропроводка может стать причиной пожара

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Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.Так, 29 июня в 20.37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский район, п. Светлый Луч, ул. Лесная, д.10. К месту вызова незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что горит частный дом и надворные постройки на общей площади 250 кв.м. В 22.20 пожар был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.Главное управление, напоминает, чтобы избежать такого рода пожаров, необходимо соблюдать несложные правила:- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.