МЧС СО: «Человеческий фактор» – одно из направлений в развитии молодежи
27 февраля 2020 14:45
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Ежегодные Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» проводятся в целях содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди команд образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений. Соревнования проводятся МЧС России при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Самарской области соревнования проводятся уже в пятый раз.
В первом этапе приняли участие студенческие команды: «Боевой Союз» Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной, «Сокол» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета имени академика С.П. Королёва, команды «Факел» и «Стрела» Самарского государственного медицинского университета, «Молодежь XXI века» Пестравского профессионального училища, а также команды Поволжского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева, Сызранского политехнического колледжа, Самарского металлургического колледжа, Губернского техникума м.р. Кошкинский.
Соревнование проходило в форме тестирования по вопросам оказания первой помощи и психологической поддержки. В течение часа участники должны были ответить на 30 вопросов по психологии и 30 – по медицине. Подсчетом баллов и правильности ответов занималась территориальная судейская коллегия в составе сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.
Региональный этап соревнований Студенческой лиги состоится в марте на базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области, где команда-победительница продолжит состязаться за право называться лучшей уже среди регионов Приволжского федерального округа.
После окончания соревнований старший психолог Главного управления майор внутренней службы Юлия Багрянцева провела для ребят экскурсию по музейно-выставочному центру истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области при Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы, где они ознакомились с историей пожарной охраны и гражданской обороны региона, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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