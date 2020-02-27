МЧС СО: «Человеческий фактор» – одно из направлений в развитии молодежи

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Ежегодные Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» проводятся в целях содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди команд образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений. Соревнования проводятся МЧС России при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России.В Самарской области соревнования проводятся уже в пятый раз.В первом этапе приняли участие студенческие команды: «Боевой Союз» Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной, «Сокол» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета имени академика С.П. Королёва, команды «Факел» и «Стрела» Самарского государственного медицинского университета, «Молодежь XXI века» Пестравского профессионального училища, а также команды Поволжского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева, Сызранского политехнического колледжа, Самарского металлургического колледжа, Губернского техникума м.р. Кошкинский.Соревнование проходило в форме тестирования по вопросам оказания первой помощи и психологической поддержки. В течение часа участники должны были ответить на 30 вопросов по психологии и 30 – по медицине. Подсчетом баллов и правильности ответов занималась территориальная судейская коллегия в составе сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.Региональный этап соревнований Студенческой лиги состоится в марте на базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области, где команда-победительница продолжит состязаться за право называться лучшей уже среди регионов Приволжского федерального округа.После окончания соревнований старший психолог Главного управления майор внутренней службы Юлия Багрянцева провела для ребят экскурсию по музейно-выставочному центру истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области при Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы, где они ознакомились с историей пожарной охраны и гражданской обороны региона, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС