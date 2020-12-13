МЧС России проводит акцию для радиолюбителей всех стран

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МЧС России проводит дни активности на радиолюбительских диапазонах специальными позывными сигналами временного использования.

В мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования ведомства, могут принять участие радиолюбители всех стран мира. Участникам дней активности необходимо набрать 30 очков, осуществив определенное количество сеансов радиосвязи. В период проведения мероприятия в эфире будут звучать любительские радиостанции с позывными сигналами, символизирующими МЧС России. Засчитываются радиосвязи на диапазонах 1,8-28 MHz с радиостанций из европейской части России (СЗФО, ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО) с радиостанцией R30EMER, из азиатской части России (УФО, СФО, ДВФО) с радиостанцией R30MCHS.

За первую неделю проведения дней активности уже совершено порядка 6 тысяч радиосвязей.

Итоги дней активности ведомство подведет 27 декабря, в профессиональный праздник российских спасателей и день 30-летия создания МЧС России, - участники получат юбилейные карточки-квитанции (QSL-карточки) и дипломы МЧС России, передает пресс-служба облМЧС.