МЧС России поздравляет с Днем защитника Отечества
23 февраля 2020 11:42
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"В Министерстве уважают российское воинство и бережно хранят память о героях. Особая благодарность - ветеранам Великой Отечественной войны, освободившим мир от фашистских захватчиков. Их подвиг для нас является примером истинного патриотизма и несокрушимости духа.
Этот праздник имеет особое значение для всей многотысячной команды российских пожарных и спасателей, пиротехников и водолазов, кинологов и горноспасателей, которые несут нелегкую и благородную службу. Они стоят на защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают пожарную безопасность и безопасность людей на водных объектах.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, дальнейших успехов в службе на благо Отечества", - говорится в сообщении.
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Комментарии
Социум
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В праздничный день выставку посещают самарцы и гости областной столицы. Социум
45
23 февраля 2020 16:49
На мероприятии дан старт патриотической акции «Готов к защите Отечества!», которая проходит на 2 очереди Самарской набережной. Социум
57
23 февраля 2020 16:45
Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде. Социум
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