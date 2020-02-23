МЧС России поздравляет с Днем защитника Отечества

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"В Министерстве уважают российское воинство и бережно хранят память о героях. Особая благодарность - ветеранам Великой Отечественной войны, освободившим мир от фашистских захватчиков. Их подвиг для нас является примером истинного патриотизма и несокрушимости духа.Этот праздник имеет особое значение для всей многотысячной команды российских пожарных и спасателей, пиротехников и водолазов, кинологов и горноспасателей, которые несут нелегкую и благородную службу. Они стоят на защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают пожарную безопасность и безопасность людей на водных объектах.Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, дальнейших успехов в службе на благо Отечества", - говорится в сообщении.