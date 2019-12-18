МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники

99

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами при украшении своих домов, квартир и др. следует в первую очередь обращать внимание на соблюдение техники безопасности.Одной из главных традиций праздника является установка и украшение новогодней елки и главная опасность - это возможность ее падения, потому прежде всего необходимо обеспечить ее устойчивость.Так как елка очень смолистое и горючее дерево, то нельзя устанавливать ее вблизи батареи и обогревательных приборов, а также никаких горящих свечек и бенгальских огней рядом с ней!Не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду.При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке.Искусственная елка или настоящая – решать только вам. Правила установки дерева от его материала не меняются.Для обеспечения пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий МЧС России проводит сезонную профилактическую операцию «Новый год». В этот период вводится «особый противопожарный режим», в рамках которого проводятся внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, ведутся профилактические беседы в образовательных учреждениях с детьми и работниками учреждений, а также проводятся обследования специализированных мест продажи пиротехнических изделий.Сотрудники МЧС России в каждом субъекте проводят проверку в местах продажи пиротехнических изделий на наличие документов, подтверждающих качество пиротехнических изделий, условия хранения товара и его сроки годности. Также инспекторы обращают внимание на наличие первичных средств пожаротушения в торговых помещениях и исправность пожарной сигнализации.Такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить всплеска чрезвычайных ситуаций и травматизма граждан, вызванных продажей некачественной пиротехники, несоблюдением и зачастую незнанием элементарных правил техники пожарной безопасности в общественных местах и в быту.Помните, чтобы праздник не обернулся трагедией, позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий заранее, передает пресс-служба облМЧС.