МЧС России напоминает дачникам о правилах безопасности

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Для того, чтобы в кратчайшие сроки узнать о возгорании в доме, МЧС России рекомендует дачникам устанавливать автономные пожарные извещатели. Только за предыдущие 2 года своевременное срабатывание автономных пожарных извещателей способствовало спасению 912 человек, в том числе 455 детей.В период действия особого противопожарного режима, от Сахалина до Калининграда сотрудники чрезвычайного ведомства проводят рейды по садоводческим товариществам. Цель таких рейдов – не только выявить нарушителей особого противопожарного режима, но и провести профилактические беседы, разъяснить дачникам правила пожарной безопасности.Только за 2019 год в России произошло около 9 тыс. пожаров в дачных домах. Самыми распространенными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 3,5 тыс. случаев, неосторожное обращение с огнем – более 2,2 тыс. случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – более 2 тыс. случаев и умышленные действия по уничтожению имущества – более 800 случаев; кроме того, 63 пожара произошло по причине нарушения правил и эксплуатации газового оборудования.МЧС России напоминает также о необходимости обезопасить себя от других неприятностей, которые могут испортить загородный отдых. Отправляясь в лес, обязательно берите с собой полностью заряженный мобильный телефон и предупредите близких о том, в какое место направляетесь и в котором часу планируете вернуться. Чтобы минимизировать возможность укуса клеща, надевайте плотную закрытую одежду, голова и шея должны быть прикрыты. Если около водоема вы видите знак «Купаться запрещено» - это значит, что здесь может быть сильное течение, водовороты, ямы, либо на дне водоема могут быть опасные предметы и купание в таком водоеме опасно для жизни и здоровья, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС