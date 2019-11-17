МЧС: В СО в ближайшие 1-3 часа местами ожидается сильный туман с сохранением до конца ночи и утром 18 ноября

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По информации Приволжского УГМС "Объявлен желтый уровень опасности". В ближайшие 1-3 часа местами ожидается туман при видимости 500 м и менее с сохранением до конца ночи и утром 18 ноября.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, ГУ МЧС СО призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.