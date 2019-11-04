МЧС: Правила поведения при гололедице

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Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь.Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством.Переменчивая погода в зимний период не самое благоприятное время и для автолюбителей. Дорожно-транспортные происшествия в это время года можно встретить чаще, чем обычно. Из-за снегопада или гололедицы возникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания. Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым важным здесь является научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно же, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать, либо использовать особые приемы управления автомобилем. А лучше вообще, воздержаться от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве: воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС