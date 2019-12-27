Лыжников приглашают принять участие в марафоне «Сокольи горы»

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Место привлекает своим уникальным природным ландшафтом. Вместе с Жигулевскими горами Сокольи образуют так называемые Волжские ворота с неповторимым рельефом и великолепными видами. Не зря один из официальных хештегов марафона — #тамгдетыникогданебыл.Важно отметить, лыжный марафон «Сокольи горы» в этом году получил национальную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019». Престижную награду организаторы марафона получили в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2019 году в марафоне приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран. Спортсмены приезжают семьями и находят время на осмотр достопримечательностей Самары, организаторы марафона предоставляют всем участникам экскурсионное обслуживание. В 2020 году запланировано провести 8 мероприятий в серии «Сокольи горы», которые включают в себя лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег. Самое ближайшее и масштабное событие - 6-ой лыжный марафон «Сокольи Горы 2020».30 января откроет марафонский уикенд Ночная лыжная гонка, дистанции 5 и 10 км, стиль свободный.1 февраля участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну из четырёх трасс протяженностью лыжный марафон 51, 34, 17 и 10 км. 2 февраля состоятся лыжные старты на дистанциях 30 и 10 км классическим стилем.Все участники марафона, завершившие дистанцию, получат свидетельство о преодолении марафона и наградную медаль финишера. Болельщики смогут не только поддержать лыжников, но и принять участие в различных конкурсах. Кроме того, 31 января всех участников марафона приглашают на «Pasta Party» в Angel Hotel в Самаре, где для них организуют развлекательную программу, передает пресс-служба горадминистрации.