Любители баяна со всего мира сразятся на самарской сцене за звание лучшего

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22 сентября в Самаре (ул.Куйбышева, 104, МКТК «Дирижабль») при поддержке Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара состоится открытие XVIII Международного конкурса баянистов «Виват, Баян!».

Задачей конкурса является развитие истинно русской культуры баянного творчества, поддержка молодых исполнителей и популяризация этого вида музыкального искусства. Проект реализован при поддержке «Российского фонда культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В Самаре, на родине Баяна, в восемнадцатый раз чествуют этот великолепный инструмент. 22–27 сентября 2020г. пройдёт XVIII международный конкурс исполнительского искусства «Виват, Баян!». Баянисты со всего мира съедутся в Самару чтобы помериться силами в шести номинациях, в каждой из которых будут представлены разные возрастные категории. Лауреаты в каждой номинации получат дипломы, ценные призы и высокие денежные премии, а победители в средней и старшей возрастных группах будут рекомендованы для участия в международных конкурсах «Кубок мира» и «Трофей мира» 2021 года.

26 сентября, в 11:00 состоится награждение победителей и концерт лауреатов конкурса.

27 сентября в 19:00 в Самарской государственной филармонии пройдёт гала-концерт с участием российских и международных звезд баянной сцены.

С 22 по 26 сентября в фойе МКТК «Дирижабль» перед большим концертным залом будет проводиться выставка музыкальных инструментов.

Особенностью «Виват Баян!» в этом году и отличием от всех подобных конкурсов любого уровня является присутствие в конкурсной программе категории «Баян-микс» (основоположником этого стиля игры на баяне является Сергей Войтенко).

В течение пяти дней будут проходить конкурсные прослушивания.

Художественный руководитель конкурса – заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской губернской Думы, лауреат международных конкурсов Сергей Войтенко. Члены жюри – известные мастера баянного искусства, профессора российских и международных вузов музыкального профиля.

Вход на все прослушивания, мастер-классы и концерт лауреатов конкурса является свободным для всех желающих, передает пресс-служба облправительства.